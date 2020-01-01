  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد مدير مكتب تمثيل سلوفاكيا غير المقيم لدى فلسطين

الأحد 22 نوفمبر 2020 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم أوراق اعتماد مدير مكتب تمثيل سلوفاكيا غير المقيم لدى فلسطين



رام الله /سما/

 تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الأحد، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية سلوفاكيا غير المقيم لدى دولة فلسطين، جوزيف هودي، في مقر الوزارة برام الله.

وأشار المالكي إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، داعياً الى تعزيزها وتطويرها بحيث تشمل مختلف القطاعات ولا سيما التعليم والتجارة والسياحة.

بدوره، أكد هودي على موقف بلاده الثابت والداعم لحق إقامة الدولة الفلسطينية وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاقها.

وتمنى المالكي، لهودي النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون لتسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الفنان المصري محمد رمضان على صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام

جيش الاحتلال يحقق في حادثتين خطيرتين وقعتا الليلة الماضية على حدود غزة

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 الدور الثاني من رابط موقع ناجح و نتائجنا

أوباما يكشف عن منحه "هدية غريبة" لقائد البحرية الذي أشرف على غارة قتل بن لادن

مصدر إسرائيلي : سنواجه في العملية القادمة أشياء لم نرها حتى الآن

يديعوت: هل يبدو استئناف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح؟

السعودية تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل وإدارة جو بايدن

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو يهدد غزة.. ويوجه رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بشأن ايران

بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً

حماس تحذر: الأوضاع الصحية في غزة كارثية.. والقطاع الصحي يصطدم بعقبتين في مواجهة كورونا..!

بومبيو: دول عربية أخرى ستنضم إلى التطبيع مع إسرائيل.. ماذا قال عن الفلسطينيين؟

16 حالة وفاة و1560 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في فلسطين