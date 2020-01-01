المالكي يتسلم أوراق اعتماد مدير مكتب تمثيل سلوفاكيا غير المقيم لدى فلسطين

رام الله /سما/

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الأحد، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية سلوفاكيا غير المقيم لدى دولة فلسطين، جوزيف هودي، في مقر الوزارة برام الله.

وأشار المالكي إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، داعياً الى تعزيزها وتطويرها بحيث تشمل مختلف القطاعات ولا سيما التعليم والتجارة والسياحة.

بدوره، أكد هودي على موقف بلاده الثابت والداعم لحق إقامة الدولة الفلسطينية وفق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاقها.

وتمنى المالكي، لهودي النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون لتسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.