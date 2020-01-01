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مؤسسة "أكشن إيد" تقدم مساعدات لسكان خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية

الأحد 22 نوفمبر 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة "أكشن إيد" تقدم مساعدات لسكان خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية



الاغوار /سما/

قدمت مؤسسة "أكشن إيد"، اليوم الأحد، مساعدات لأهالي خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، والتي دمر الاحتلال مساكنها بشكل كامل مطلع الشهر الجاري.

وتم تقديم المساعدات بحضور محافظ طوباس يونس العاصي، ووفد من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومدير عام مؤسسة أكشن إيد، إبراهيم بريغيث.

وشكر العاصي مؤسسة أكشن إيد على الدعم الذي قدمته للأهالي، معتبرا أن الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات يساهم في صمود المواطنين على أراضيهم في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها من الاحتلال.

وقال بريغيث: إن المؤسسة قدمت مساعدة لكافة العائلات المتضررة في الخربة والبالغ عددها 13 عائلة، مؤكدا أن المساعدات تأتي لتقديم دعم للسكان الذين يقيمون على أراضيهم وفقا للقوانين الدولية، لكن الاحتلال يمارس العديد من الانتهاكات بحقهم.

ونوه إلى أن المساعدات التي تم تقديمها اليوم هي مساعدات تكاملية مع المساعدات التي قدمتها سابقا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فهناك مؤسسات قدمت سابقا معدات لبناء الحظائر والخيام، ومؤسسة أكشن إيد قدمت اليوم 13 مدفئة حطب، بواقع مدفئة لكل عائلة، إضافة إلى 13 طنا من الحطب، وتقديم أعلاف للمواشي نظرا لأن كافة الأعلاف تعرضت للتلف خلال هدم الخربة، كما تم تقديم بذور للزراعة.

#خربة حمصة الفوقا #الاغوار الشمالية

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