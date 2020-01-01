هيئة الأسرى: اصابة الأسير عماد أبو رموز بالسرطان

رام الله /سما/

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن إصابة الأسير عماد عبد الخالق أبو رموز (46 عاما) من مدينة الخليل، بورم سرطاني في منطقة الخصيتين.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير أبو رموز المعتقل منذ العام 2004، والمحكوم بالسجن 25 عاما ويقبع حاليا في سجن عوفر، يعاني من أوجاع شديدة في منطقة الورم، وأجريت له صورة طبقية مكان الورم قبل نحو أسبوع لمعرفة مدى انتشار المرض ولم يزود بالنتيجة حتى اللحظة.

وأضافت، أن الأسير يعاني أيضا من مشاكل وأوجاع بالكلى، ولا تقدم له أدنى أنواع الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الهيئة، إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال قرابة (700) أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، بينهم مصابون بالسرطان، وعشرات الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة مختلفة