نتنياهو يهدد غزة.. ويوجه رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بشأن ايران

القدس المحتلة /سما/

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ما بدا أنها رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أنه يحظر العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران من العام 2015. وجاء ذلك في خطاب لنتنياهو خلال مراسم إحياء ذكر مؤسس إسرائيل ورئيس حكومتها الأول، دافيد بن غوريون،التي جرت في كيبوتس "سديه بوكير" اليوم، الأحد.

وقال نتنياهو إنه "لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي. ويحظر العودة إلى الاتفاق النووي السابق. وينبغي التمسك بسياسة لا تساوم من أجل ضمان ألا تطور إيران سلاحا نوويا".

وأضاف أن "من يحاول تشكيل خطر علينا، ويهدد بالقضاء علينا أو من يهاجمنا بأي طريقة كانت، مثلما حدث أمس في قطاع غزة، سيصطدم برد فعل حازم. ولن نسمح لإيران وأذرعها بالتموضع والعمل ضدنا".

وتابع نتنياهو أنه "بفضل وقوفنا الحازم ضد تحول إيران إلى دولة نووية، وبفضل معارضتنا للاتفاق النووي مع إيران، غيّرت دول عربية كثيرة توجهها إلى إسرائيل من الأساس".

وأردف أن "ثمة فرصا أيضا، وانظروا إلى التغيير الهائل الذي نثيره في المنطقة من حولنا بفضل تنمية قوتنا، الاقتصادية أيضا، ومعارضتنا لاتفاق الشروط مع إيران. ونهض زعماء شجعان ورياديون، يدركون أفضليات السلام" في إشارة إلى الدول العربية التي أقامت تحالفا مع إسرائيل وطبعت علاقاتها معها، مثل الإمارات والبحرين.

واعتبر نتنياهو أنه "إذا استمرينا في طريق تعزيز قوتنا وتعزيز العلاقة مع العالم العربي المعتدل، سنرى دولا عربية أخرى توسع دائرة السلام".

وخلال خطاب نتنياهو، تظاهر عشرات ضد ما وصفوه بـ"فساد نتنياهو"، وذلك في إطار حركة الاحتجاجات ضد نتنياهو في الأشهر الأخيرة والتي تطالبه بالاستقالة من منصبه، حيث يواجه نتنياهو لائحة اتهام تنسب إليه مخالفات فساد خطيرة.