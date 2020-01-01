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توتر شديد.. مستوطنون يختطفون طفلا من بيت دجن

الأحد 22 نوفمبر 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
توتر شديد.. مستوطنون يختطفون طفلا من بيت دجن



نابلس /سما/

اختطف مستوطنون، طفلا يبلغ من العمر (14 عاما)، من قرية بيت دجن شرق نابلس، ونقلوة إلى مستوطنة "ألون موريه" المحاذية للقرية.

وقال نصر أبو جيش عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني: "إن المستوطنين اختطفوا الطفل نور رياض مشعطي، بعد مهاجمتهم لعدد من الأطفال في المنطقة الشرقية من البلدة، حيث قام المستوطنون بإطلاق النار تجاة الاطفال واعتقلوا أحدهم ونقلوة إلى مستوطنة ألون مورية المحاذية للقرية".

واضاف أبو جيش، أن حالة من التوتر الشديد تسود القرية، حيث بدأت مكبرات الصوت في المساجد تطلب من المواطنين التجمع والانطلاق تجاة المستوطنة.

وأكد أبو جيش، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتحاول منع الشبان من مواصلة البحث عن الطفل في منطقة قريبة من المستوطنة.

#مستوطنون #قرية بيت دجن #نابلس

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