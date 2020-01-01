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عضو "كنيست" يهاجم نتنياهو على خلفية تعيين "ايتام" رئيسًا لـ"ياد فاشيم"

الأحد 22 نوفمبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو "كنيست" يهاجم نتنياهو على خلفية تعيين "ايتام" رئيسًا لـ"ياد فاشيم"



القدس المحتلة /سما/

هاجم عضو الكنيست العازار شتيرن، من حزب (يش عتيد)، اليوم الأحد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية تعيين "إيفي ايتام" في منصب رئيس متحف "ياد فاشيم" الإسرائيلي.
 
وقال شتيرن، في تغريدة له على حسابه على تويتر: "يبدو أن نتنياهو قد نسي ما يمثله متحف "ياد فاشيم" وقرر تحويله إلى مؤسسة تتبع لليكود".
 
من جهته، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد، رئيس الحكومة نتنياهو، إلى إلغاء قرار التعين.
 
وبحسب لبيد، لا يمكن تعيين إيتام في هذا المنصب، لأنه خلال فترة عمله كعميد جفعاتي في أوائل التسعينيات، أساء كثيرًا".

#اسرائيل #متحف ياد فاشيم #الحكومة الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو

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