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بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً

الأحد 22 نوفمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً



غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف المسافرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً من الثلاثاء إلى الخميس (24 – 26 نوفمبر2020)، وذلك وفق التعليمات الآتية:

1. السفر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020: سيكون للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف المرفق، وعليهم التواجد يوم الثلاثاء الساعة 4:00 فجرًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم، كما عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا يوم غد الإثنين من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة، كلّ في محافظته، والمراكز هي:

- محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.

- محافظة غزة: مركز الشاطئ.

- محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم.

- محافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية.

- محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.

2. المسافرون في الحافلات (من الخامسة حتى الثامنة): عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا يوم الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المذكورة في المحافظات، وعليهم انتظار إعلان موعد سفرهم.

3. المسافرون في الحافلات (من التاسعة حتى الحادية عشرة): عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا يوم الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً في المراكز المذكورة في المحافظات، وعليهم انتظار إعلان موعد سفرهم.

4. يرجى من جميع المسافرين الالتزام بإجراءات التعقيم والسلامة الشخصية، والمحافظة على التباعد الجسدي.

5. ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين، من آبائهم أو وكلائهم.

مرفق رابط كشف المسافرين

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