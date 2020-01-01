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روان بن حسين تعلن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا (صور)

الأحد 22 نوفمبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
روان بن حسين تعلن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا (صور)



أبو ظبي / سما

أعلنت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين الملقبة بـ"روك شيلدز الكويت"، يوم الأحد 22 نوفمبر 2020، عن تشخيص إصابتها بمرض فيروس كورونا أثناء عودتها إلى الإمارات.

ونشرت روان بن حسين، صورتين لها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت على إحداها : "ولا في أغلى من الصحة"، فيما تحدثت في الثانية عن ظروف وتفاصيل الإصابة.

وقالت روان بن حسين في تغريده على تويتر : "عملت فحص فيروس كورونا يوم الأربعاء، ونتيجته كانت سلبية، والسبت يوم العودة إلى دبي، حسيت بأعراض برد مثل الحرارة والكحة".

وأضافت المشهورة الكويتية : "فكرت إنه هذا بسبب الجو المتقلب في المالدية، يوم كانت تمطر وبرد ويوم كانت حر وشمس، موضحة أن حالتها ساءت عقب رجوعها إلى دبي في الإمارات.

وتابعت : "ساءت حالتي وقررت أعيد فحص الكورونا أنا وصديقي الي كان معاي في الرحلة، الفحص الي هو سواه نتيجته سلبية، بينما فحص أنا للأسف نتيجته إيجابية".

وأردفت روان بن حسين : "من هذاك الوقت وأنا ملتزمة بتعاليم العزل المنزلي. للأمانة مش قادرة أفهم كيف فيروس كورونا انتقل لي، ومن منو، ومتى". وفق ما تساءلت.

وأكملت روان بن حسين : "كيف في خلال ثلاثة أيام تغيرت نتيجة فحص كورونا من سلبي إلى إيجابي"، مستدركة بقولها : "لكن الحمد لله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل".

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