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حماس: الاحتلال يتحمل تداعيات عدوانه ومنع إدخال المعدات الطبية والمستلزمات لمواجهة كورونا

الأحد 22 نوفمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الاحتلال يتحمل تداعيات عدوانه ومنع إدخال المعدات الطبية والمستلزمات لمواجهة كورونا



غزة /سما/

 حملت حركة حماس اليوم الأحد، الاحتلال المسؤولية عن تداعيات استمرار الحصار والتصعيد على القطاع، ومنع إدخال المعدات الطبية والمستلزمات لمواجهة جائحة كورونا.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة، إن استمرار الاحتلال تحميل حركة حماس المسؤولية عما يجري في غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف عليها، وللتهرب من مسؤولياته تجاه معاناة مليوني شخص محاصرين في القطاع، في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة كورونا.

وأضاف برهوم أن "الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، والذي ما زال سلوكًا عدوانيًا وغير ملتزمٍ بإجراءات إنهاء الحصار، كما يمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة جائحة كورونا".

#حماس #الاحتلال الاسرائيلي #قطاع غزة #كارثة صحية #فيروس كورونا #غزة

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