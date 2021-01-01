نابلس: 171 اصابة جديدة بكورونا واغلاق 22 محلا مخالفا

نابلس /سما/

قالت محافظة نابلس في التقرير اليومي الصادر عنها ان عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، اليوم الاحد، وصل الى 171 إصابة.

واشارت الى ان نسبة الإصابات من المفحوصين بلغت 27% وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات النشطة 2147 إصابة في المحافظة، من ضمنهم 48 إصابة بين الطلبة والمعلمين في قرية مادما.

واضافت المحافظة انه تم تحرير 9 مخالفات- 3 إخطارات بحق المخالفين لبروتوكول السلامة، كما تم إغلاق 22 محلًا تجاريًا خلال جولات التفتيش التي قامت بها فرق الرقابة والتفتيش في الساعات ال 24 الماضية والتي شملت 187 منشأة في المحافظة.