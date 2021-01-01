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بومبيو: دول عربية أخرى ستنضم إلى التطبيع مع إسرائيل.. ماذا قال عن الفلسطينيين؟

الأحد 22 نوفمبر 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: دول عربية أخرى ستنضم إلى التطبيع مع إسرائيل.. ماذا قال عن الفلسطينيين؟



واشنطن /سما/

 أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، أن هناك دولا عربية أخرى ستنضم إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تود أن يتعامل الفلسطينيون مع إسرائيل"، مستدركا "لكن قيادتهم رفضت خطاب الرئيس ترامب رؤية للسلام ".

وقال في مقابلة مع قناة "العربية": "أنا على ثقة تامة من أن الدول الأخرى ستنضم إلى ما فعله الإماراتيون والبحرينيون والسودانيون وبالتالي يتم الاعتراف بالمكانة الصحيحة لإسرائيل بين الدول".

يشار إلى أن بومبيو كان انطلق الأسبوع الماضي في جولة زيارات خارجية يتوقع أن تشمل 7 دول، بدأها من فرنسا ثم تركيا وإسرائيل والإمارات. واكد أكثر من مرة خلال هذه الجولة أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على طهران خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

#الولايات المتحدة #مايك بومبيو #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية

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