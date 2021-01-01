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نتنياهو يعلن تخصيص مليار شيكل لتعزيز "صمود المستوطنات" في غلاف غزة

الأحد 22 نوفمبر 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن تخصيص مليار شيكل لتعزيز "صمود المستوطنات" في غلاف غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تخصيص مليار شيكل لتعزيز ما وصف بـ "صمود المستوطنات" في غلاف غزة، من خلال مشاريع بهدف تطوير قطاع التكنولوجيا الزراعية والرفاهية والاستثمارات في البنية التحتية والتعليم وغيره.

وقال نتنياهو في حديث لرؤساء مستوطنات غلاف غزة "بعد أن طرحنا خطة قبل أسابيع لإنشاء مستوطنة جديدة في غزة، نأتي اليوم بخطوة أخرى عبر برنامج مساعدة شامل بأكثر من مليار شيكل لتلك المستوطنات".

وأكد نتنياهو استمراره في دعم مستوطنات غلاف غزة، مشيرًا إلى أنه "الأسبوع المقبل سيتخذ قرارًا لمساعدة مدينة عسقلان، والمستوطنة الجديدة لمساعدة المستوطنين للسكن فيها".

وأضاف "سياستنا الأمنية التي تم التعبير عنها الليلة الماضية، ستتواصل ضد أي محاولات ضرر موجه إلينا، وإلى جانب ذلك سنعزز المرونة المدنية والزخم فيها كرد حقيقي على تلك المنظمات العاملة من غزة، والتي تحاول اقتلاعنا من جذورنا، لكن نحن سنواصل البناء والوجود هنا".

#نتنياهو #مستوطنات #غلاف غزة #صمود

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