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171 اصابة جديدة بكورونا واغلاق 22 محلا مخالفا في نابلس

الأحد 22 نوفمبر 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
171 اصابة جديدة بكورونا واغلاق 22 محلا مخالفا في نابلس



نابلس / سما /

قالت محافظة نابلس في التقرير اليومي الصادر عنها ان عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، اليوم الاحد، وصل الى 171 إصابة.

واشارت الى ان نسبة الإصابات من المفحوصين بلغت 27% وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات النشطة 2147 إصابة في المحافظة، من ضمنهم 48 إصابة بين الطلبة والمعلمين في قرية مادما.
واضافت المحافظة انه تم تحرير 9 مخالفات- 3 إخطارات بحق المخالفين لبروتوكول السلامة، كما تم إغلاق 22 محلًا تجاريًا خلال جولات التفتيش التي قامت بها فرق الرقابة والتفتيش في الساعات ال 24 الماضية والتي شملت 187 منشأة في المحافظة.

#نابلس #فيروس كورونا #اصابات

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