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عامل بيتزا يتسبب في إغلاق عام وعزل أكثر من مليون شخص بمنازلهم

الأحد 22 نوفمبر 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
عامل بيتزا يتسبب في إغلاق عام وعزل أكثر من مليون شخص بمنازلهم



وكالات / سما /

تسببت كذبة عامل بيتزا مصاب بفيروس "كورونا" إلى إغلاق ولاية جنوبي أستراليا، لستة أيام ووقف الرحلات الجوية إلى خامس أكبر المدن الأسترالية.

حيث قامت سلطات ولاية جنوبي أستراليا بفرض حالة إغلاق بسبب كذب عامل بيتزا مصاب بمرض فيروس "كورونا" بشأن صلته بمطعم للبيتزا.

وبحسب تصريحات المسؤولين فإنه كان بالإمكان تجنب الإغلاق لو أن عامل البيتزا اعترف بحقيقة أنه عمل في المطعم، غير أن الرجل قال إنه ذهب إلى المطعم لشراء البيتزا فقط.

كما طلب رئيس وزراء الولاية من الحكومة الفيدرالية وقف الرحلات الجوية الدولية إلى أديلايد، خامس أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي".

وبدأ سريان الإغلاق الصارم على مستوى الولاية يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد رصد 36 حالة إصابة، منها أولى حالات انتقال للعدوى بين سكان الولاية منذ إبريل/نيسان الماضي.

ولم تفصح الشرطة عن هوية الرجل، لكنها قالت إنه كان يعمل في مطعم "وودفيل بيتزا بار" بعاصمة الولاية أديلايد.

#البيتزا #عامل #مطعم #أستراليا #فيروس كورونا

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