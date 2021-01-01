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العشرات من ذوي الإعاقة يعتثمون للمطالبة بحقوقهم في بيت لحم

الأحد 22 نوفمبر 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العشرات من ذوي الإعاقة يعتثمون للمطالبة بحقوقهم في بيت لحم



بيت لحم / سما /

اعتصم العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأحد في منطقة باب زقاق في مدينة بيت لحم، وذلك لدعم المعتصمين في المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله منذ ما يزيد عن 20 يوماً، تحت عنوان "حراك نحوَ حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وتوفير نظام تأمين صحي حكومي، مَجّاني، عادل، وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.

وأشار المعتصمون إلى أن الحكومة لا تطبق القوانين التي تنص على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنها المادة 22 من القانون الأساسي المعدل، وتحديدًا الفقرة الثانية التي تنص أَنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة هم إحدى الشرائح التي يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكفل لهم الرعاية كما تكفل لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

ودعا المعتصمون الحكومة أن يشمل التأمين الصحي كافة الاشخاص من ذوي الإعاقة وليس فقط الاشخاص الذين تتجاوز نسبة الاعاقة لديهم 60%، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة لمطالبهم، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك وترخيص مزاولة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة ومراقبتها وتوفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانات المتوفرة.

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