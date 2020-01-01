بومبيو يكشف : دول عربية أخرى ستنضم لاتفاقيات التطبيع

وكالات / سما /

كشضف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، أن هناك دولا عربية أخرى ستنضم إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تود أن يتعامل الفلسطينيون مع إسرائيل"، مستدركا "لكن قيادتهم رفضت خطاب الرئيس ترامب رؤية للسلام ".

وقال في مقابلة مع قناة "العربية": "أنا على ثقة تامة من أن الدول الأخرى ستنضم إلى ما فعله الإماراتيون والبحرينيون والسودانيون وبالتالي يتم الاعتراف بالمكانة الصحيحة لإسرائيل بين الدول".

يشار إلى أن بومبيو كان انطلق الأسبوع الماضي في جولة زيارات خارجية يتوقع أن تشمل 7 دول، بدأها من فرنسا ثم تركيا وإسرائيل والإمارات. واكد أكثر من مرة خلال هذه الجولة أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على طهران خلال الأسابيع والأشهر القادمة.