  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بومبيو يكشف : دول عربية أخرى ستنضم لاتفاقيات التطبيع

الأحد 22 نوفمبر 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يكشف : دول عربية أخرى ستنضم لاتفاقيات التطبيع



وكالات / سما /

 كشضف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد، أن هناك دولا عربية أخرى ستنضم إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تود أن يتعامل الفلسطينيون مع إسرائيل"، مستدركا "لكن قيادتهم رفضت خطاب الرئيس ترامب رؤية للسلام ".

وقال في مقابلة مع قناة "العربية": "أنا على ثقة تامة من أن الدول الأخرى ستنضم إلى ما فعله الإماراتيون والبحرينيون والسودانيون وبالتالي يتم الاعتراف بالمكانة الصحيحة لإسرائيل بين الدول".

يشار إلى أن بومبيو كان انطلق الأسبوع الماضي في جولة زيارات خارجية يتوقع أن تشمل 7 دول، بدأها من فرنسا ثم تركيا وإسرائيل والإمارات. واكد أكثر من مرة خلال هذه الجولة أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على طهران خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

#تطبيع #اسرائيل #دول عربية تطبيع #بومبيو

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الفنان المصري محمد رمضان على صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام

قصة و موعد عرض مسلسل ضربة معلم على قناة cbc سي بي سي

أوباما يكشف عن منحه "هدية غريبة" لقائد البحرية الذي أشرف على غارة قتل بن لادن

يديعوت: هل يبدو استئناف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح؟

اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة

السعودية تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل وإدارة جو بايدن

صحيفة اسرائيلية: هكذا يمكن تصحيح مسار "أوسلو" بين الفلسطينيين وإسرائيل!!

الأخبار الرئيسية

مصدر إسرائيلي : سنواجه في العملية القادمة أشياء لم نرها حتى الآن

الصحة العالمية : المنظومة الصحية بغزة لن تصمد لأكثر من أسبوعين

الصحة في غزة: 3 حالات وفاة و تسجيل 684 اصابة جديدة بفيروس كورونا

جيش الاحتلال يحقق في حادثتين خطيرتين وقعتا الليلة الماضية على حدود غزة

49555

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية تحاكي سيناريوات الحرب في غزة