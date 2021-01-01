الاحتلال يعتقل موظفا في أوقاف القدس ويستدعي عضوا من "فتح"

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نائب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك ناجح بكيرات، بينما استدعت عضوا بإقليم حركة "فتح" للتحقيق معه.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا بكيرات، لدى خروجه من مكتبه الكائن خارج باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، علما أن سلطات الاحتلال أبعدته منذ نحو 3 أسابيع عن الأقصى ومحيطه لمدة 6 أشهر.

وفي السياق، اقتحمت شرطة الاحتلال، اليوم، منزل عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش في بلدة العيسوية، وسلمت عائلته قرارا باستدعائه غدا الاثنين للتحقيق معه.

وكانت شرطة الاحتلال قد سلمت ياسر درويش مؤخرا قرارا بالأبعاد عن الضفة الغربية لمدة ٣ أشهر، إضافة لمنعه من قيام نشاطات تحت رعاية السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنعه من التواصل مع لجنة أولياء أمور طلاب بلدة العيسوية، والتواصل مع بعض الرموز القيادية في مدينة القدس.