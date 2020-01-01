إصدار جديد يحمل ميزات مهمة لمتصفح Firefox

وكالات / سما /

أعلنت شركة Mozilla عن إطلاق إصدار جديد لمتصفح Firefox، يحمل معه ميزات مهمة وعملية للمستخدمين.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن الإصدار الجديد Firefox 83 سيوفر للمستخدمين العديد من ميزات أمن البيانات الإضافية، كما سيسهل التعامل مع صفحات ومواقع الويب عبر شاشات الهواتف والأجهزة الذكية وعبر سطح المكتب في الحواسب.

ومن بين أبرز الميزات التي حصل عليها هذا الإصدار هي ميزة "صورة داخل صورة" أو ما يسمى بـ PIP، والتي توفر اختصارات جديدة لمفاتيح التحكم بالفيديوهات داخل نافذة عرض الفيديو، منها مفتاتيح لرفع وخفض مستوى الصوت ومفاتيح لتقديم أو تأخير مدة عرض الفيديو لـ 15 ثانية.

والأمر المهم الآخر في هذا الإصدار هو دعمه لعدد من ميزات أمن البيانات، حيث يدعم وضع HTTPS-Only لتصفح الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر، وفي حال قرر المستخدم تصفح موقع ما على الشبكة العنكبوتية وكان هذا الموقع يعمل عبر روابط HTTP فإن المتصفح سيحذره من أن مثل هذه المواقع آمنة بشكل كاف من حيث الحفاظ على سرية البيانات.

كما أتى إصدار Firefox 83 الجديد بمحركات "جافا سكريبت" خاصة تجعل عملية تصفح المواقع أسرع وأكثر سلاسة وتسرع من زمن تحميل الصفحة وتقلل من ضغط البيانات التي ستعالجها ذواكر الوصول العشوائي في الأجهزة، ما ينعكس إيجابا على ترشيد استهلاك طاقة البطاريات في الحواسب والهواتف.

ويأتي هذا الإصدار أيضا بميزات إضافية للشاشات التي تعمل باللمس، إذ يوفر إمكانية تكبير وتصغير حجم صفحة الويب عبر تحريك الأصابع على الشاشة.