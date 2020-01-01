  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر : الكشف عن "مفاجأة تتعلق بإسرائيل" في إحدى "قضايا الفسق والفجور"

الأحد 22 نوفمبر 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : الكشف عن "مفاجأة تتعلق بإسرائيل" في إحدى "قضايا الفسق والفجور"



القاهرة / وكالات /

دعا النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، النيابة العامة إلى التصدي لقضايا الفسق والفجور والفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري".

وقال النائب العام المصري، خلال لقائه، بشباب أكاديمية تأهيل الشباب ضمن البرنامج الرئاسي، "الناس بيتعاطفوا مع البنات على السوشيال ميديا، ويقولوا حريات، البنت منهم تعمل فيديوهات إباحية وبعض القبض عليها تيجي المحكمة تمسك مصحف".

وكشف، مفاجأة في "إحدى قضايا الفجور المنظورة أمام القضاء"، حيث قال "إننا وجدنا في حسابات إحدى الفتيات المقبوض عليها أموالا بالدولار، بعضها تم تحويله لها من إسرائيل"، مضيفا: "كان لازم نقف عند تلك الجرائم ونتصدى لها".

وتابع، المستشار حمادة الصاوي: أنه "كمسؤول عن النيابة العامه وبحكم متابعته التحقيقات في قضايا الموظفين والمسؤولين بيصعب عليا إنه تتاخد إذن لمراقبة مسؤول وأنه يرتكب جريمة بعد أن وثقت فيه الدولة.. نصيحتي لكم عندنا تتولون المناصب. لا تؤشر على ورقة إلا إذا تأكدت ولا تسمح بكلمة "روتينى" أو "اعتماد لقرار لجنة"، لا تمضى لمجرد الفرح بالتوقيع".

#مصر #اسرائيل #قضايا الفسق والفجور

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الفنان المصري محمد رمضان على صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام

قصة و موعد عرض مسلسل ضربة معلم على قناة cbc سي بي سي

أوباما يكشف عن منحه "هدية غريبة" لقائد البحرية الذي أشرف على غارة قتل بن لادن

يديعوت: هل يبدو استئناف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح؟

اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة

السعودية تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل وإدارة جو بايدن

مصدر إسرائيلي : سنواجه في العملية القادمة أشياء لم نرها حتى الآن

الأخبار الرئيسية

16 حالة وفاة و1560 حالة اصابة [جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في فلسطين

مصدر إسرائيلي : سنواجه في العملية القادمة أشياء لم نرها حتى الآن

الصحة العالمية : المنظومة الصحية بغزة لن تصمد لأكثر من أسبوعين

الصحة في غزة: 3 حالات وفاة و تسجيل 684 اصابة جديدة بفيروس كورونا

جيش الاحتلال يحقق في حادثتين خطيرتين وقعتا الليلة الماضية على حدود غزة