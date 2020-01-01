أمريكا تنشر قاذفات من طراز "بي 52" في الشرق الأوسط

وكالات

نشرت الولايات المتحدة الامريكية قاذفات من طراز "بي 52" في الشرق الأوسط.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية إن القيادة المركزية للجيش الأمريكي أعلنت في بيان أصدرته ان الهدف هو ردع أي عدوان محتمل وطمأنة حلفاء واشنطن في المنطقة والحفاظ على الاستقرار والامن الإقليميين، وضمان استمرار حرية الملاحة.

ووصفت شبكة فوكس نيوز هذه الخطوة برسالة تهديد من الإدارة الامريكية الحالية الى طهران.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد افادت قبل أيام ان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقش مؤخرا مع مستشاريه إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران بعد الكشف عن ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة الامر الذي اعتبر انتهاكا للاتفاق النووي.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قآني متواجد في بغداد منذ الثلاثاء الماضي. وقال مصدر مطلع للصحيفة إن العسكري الإيراني الرفيع التقى عددا من كبار المسؤولين العراقيين وبحث معهم الهدنة المعلنة من الميليشيات الشيعية بعدم مهاجمة اهداف أمريكية في العراق.