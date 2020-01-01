الجيش الإسرائيلي يبعث رسالة إلى الشعب اللبناني

القدس المحتلة / سما /

بعث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، برسالة إلى الشعب اللبناني.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، بمناسبة ذكرى استقلال لبنان الـ77، متوجها خلالها بتهنئة على تلك الذكرى.

وقال أدرعي:

في ذكرى استقلال لبنان الـ77 أتوجه إلى عموم اللبنانيين بتهنئة شخصية صادقة على أمل أن ينال وطنكم استقلاله الحقيقي.

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "معايدة خاصة من جنود الجيش الإسرائيلي، متمنين لكم الحرية والسيادة والاستقرار.

ويشار إلى أن اليوم الأحد، يصادف الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان عن الاحتلال الفرنسي.