الصحة العالمية : المنظومة الصحية بغزة لن تصمد لأكثر من أسبوعين

غزة / سما /

قال عبد الناصر صبح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن زيادة أعداد المصابين خلال الأسبوع المنصرم مقلقة جدًا وتتسبب باستنزاف قدرات المنظومة الصحية الموجودة في القطاع.

وبين صبح في حديث إذاعي، أنه في حال استمرت هذه الزيادة، فإن المنظومة الصحية لن تصمد لأكثر من أسبوعين.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتسهيل إدخال أي معدات وأجهزة طبية لمواجهة فيروس كورونا، وكان آخرها إدخال 15 جهاز تنفس إلى القطاع.

وأشار إلى أن قطاع غزة يسجل ما بين 25% إلى 30% من العينات الإيجابية، "وهذا مؤشر خطير يدل على استهتار المواطن وعدم وعيه بإجراءات السلامة والوقاية".

وقال مدير مكتب الصحة العالمية بغزة، إن الإغلاق الشامل سواءً بالمناطق الحمراء أو بالمحافظات هو قرار الحكومة فقط، لكن الإغلاق وتقليل الحركة يؤدي إلى تقليل منحنى الإصابات ويزيد من كفاءة المنظومة الصحية للتعامل مع الحالات الحرجة.

وأشار صبح إلى أن اللقاحات العلاجية لن تصل قطاع غزة قبل شهر يوليو/ تموز، أو أغسطس/ آب من العام المقبل.

وأضاف أن الوضع الوبائي بغزة صعب جدًا، وهذا يتطلب التزامًا جادًا من المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، واتباع جميع التعليمات والأمن والسلام.