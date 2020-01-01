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ستدفعون الثمن..

لدينا خطط مفاجئة للحركة .. غانتس يرسل تحذيراً لحماس و يهدد سكان غزة

الأحد 22 نوفمبر 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لدينا خطط مفاجئة للحركة .. غانتس يرسل تحذيراً لحماس و يهدد سكان غزة



غزة / سما /

قال وزير جيش الاحتلال بني ‏غانتس ، اليوم الأحد ، ان الجيش قام بتنفيذ هجوم كبير وقوي على أهداف في قطاع غزة "حسب زعمه" ، وذلك رداً على الصاروخ الذي اطلق بالأمس من قطاع غزة اتجاه عسقلان .

واضاف أن "الجيش الإسرائيلي لديه مجموعة كبيرة من الخطط العملياتية لحماية سكان مستوطنات غلاف غزة، كما أنه لديه خطط أكبر ومفاجئة لحماس وسكان القطاع"، قائلًا في رسالة للحركة "أنصحهم بعدم انتهاك سيادتنا".

وحذر غانتس  اذا استمرت الخروقات الأمنية من قطاع غزة فإن حماس ستدفع الثمن ، وليس حماس وحدها بل وسكان غزة ايضاً .

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