هنية يتوعد المخالفين بعقوبات قاسية في الدوري

غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين للتعليمات خلال مباريات الدوري في قطاع غزة.

وقال هنية خلال حفل توزيع المعدات الطبية على أندية الدرجتين الممتازة والأولى بمقر نادي خدمات الشاطئ غرب غزة, إن الدوري سينطلق وفق إجراءات صحية مشددة, محذرا المخالفين من عقوبات قاسية.

وأوضح أن أي تجمع جماهيري خلال المباريات, سيتم حرمان الفريق من إكمال مبارياته في الدوري, ما سيعرض النادي للتحقيقات القضائية.

كما أن دخول الملاعب سيكون مشروطا بعدد محدد من الأشخاص, على أن تتحمل إدارات الأندية المسؤولية كاملة عن أي مخالفة.