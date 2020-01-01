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موعد ومعلق مباراة ليفربول وليستر سيتي وجدول ترتيب البريميرليغ

الأحد 22 نوفمبر 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد ومعلق مباراة ليفربول وليستر سيتي وجدول ترتيب البريميرليغ



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 واسم المعلق والقنوات الناقلة للموقعة التي تقام لحساب الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي الساعة 09:15 مساء اليوم بتوقيت مصر وفلسطين والأردن والسودان ولبنان وسوريا، 10:15 وفق وقت السعودية والعراق وقطر والكويت.

معلق مباراة ليفربول وليستر سيتي

وتنقل مباراة ليفربول اليوم ضد ليستر من ملعب "أنفيلد" على قناة بي إن سبورت الرياضية باللغة العربية (beIN Sports HD 2 ،1، beIN Sports 4K) بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ولم يحقق ليستر الفوز على "الريدز" منذ موسم 2017 حينما تفوق عليه بهدفين نظيفين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل أن يسيطر ليفربول على المواجهات المباشرة اللاحقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020:

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 17 نقطة، فيما يتفوق ليستر سيتي عليه بنقطة بالمركز الثالث، وذلك بفارق نقطتين خلف المتصدر توتنهام هوتسبير (20).

ويستعد ليستر سيتي للعب ضد سبورتينغ براغا البرتغالي في الدوري الأوروبي، قبل مواجهة فولهام بالجولة العاشرة من البريميرليغ، فيما يلاقي ليفربول نظيره أتلانتا الإيطاليا الأربعاء المقبل.

وتجري مباراة ليفربول وليستر سيتي بعد نهاية عدة لقاءات في البريميرليغ، أبرزها إيفرتون ضد فولهام، شيفيلد يونايتد أمام وست هام يونايتد، وكذلك آرسنال مع ليدز يونايتد.

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