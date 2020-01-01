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برشلونة يكشف طبيعة إصابة بيكيه وروبيرتو بعد هزيمة الأتلتيكو

الأحد 22 نوفمبر 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يكشف طبيعة إصابة بيكيه وروبيرتو بعد هزيمة الأتلتيكو



وكالات / سما /

كشف فريق برشلونة الإسباني، عن طبيعة الإصابات التي تعرض لها الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو، خلال الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بهدف دون رد مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسقط بيكيه على أرض الملعب أثناء التحامه مع أنخيل كوريا، ليُغادر أرضية الملعب ويدخل مكانه سيرجينو ديست، أما سيرجي روبيرتو فقد شعر بشد عضلي أثناء تسديده لإحدى الكرات، ليغادر الملعب بعدها مباشرةً.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي، إن جيرارد بيكيه يُعاني من التواء في الركبة اليمنى، أما روبيرتو فإنه يشكو من إصابة عضلية في فخذه الأيمن.

وأشار البيان، إلى أن بيكيه وروبيرتو سيخضعان لفحوصات أخرى غداً الأحد، لتحديد مدى خطورة إصابتهما، وكذلك للكشف عن فترة غيابهما عن الملاعب.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن سيرجي روبيرتو سيغيب عن الملاعب لمدة شهر، أما جيرارد بيكيه فإنه سيبتعد عن الميداين لستة أسابيع، أي شهر ونصف.

#برشلونة #جيرارد بيكيه #سيرجي روبيرتو #أتلتيكو مدريد

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