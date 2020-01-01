حماس: قصف الاحتلال غزة عدوان مستمر على شعبنا

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "‏القصف الصهيوني على قطاع غزة فجر اليوم وترويع الآمنين، يأتي في سياق عدوان صهيوني لا يتوقف على شعبنا الفلسطيني.

وأكد الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد، أن هذا "الإرهاب الصهيوني المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، محاولة غبية لحسم الصراع لصالح المحتل، وهو ما لن يحدث".

وأضاف: "شعبنا سيواصل نضاله حتى استرداد كامل حقوقه في الأرض والمقدسات".

يُذكر أن طائرات الاحتلال، شنت فجر اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية في قطاع غزة، موقعةً أضراراً وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.