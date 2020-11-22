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الصحة في غزة: 3 حالات وفاة و تسجيل 684 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 22 نوفمبر 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة: 3 حالات وفاة و تسجيل 684 اصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة / سما/

سَجَلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 22/11/2020، 3 حالات وفاة، و(684) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن وزارة الصحة أجرت 2849 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 200 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما سجلت الوزارة 3 حالات وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 14768 إصابة، اجمالي الحالات النشطة 5517 حالة، اجمالي المتعافين 9186 حالة ، اجمالي الوفيات 65 حالة وفاة.

فيما بلغ  اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 231 حالة، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 79 حالة.

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