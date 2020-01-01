مصرع شاب جراء حادث سير غرب الخليل

الخليل / سما /

لقي شاب يبلغ من العمر (25 عاما) مصرعه، اليوم الأحد، جراء حادث سير وقع على الشارع الالتفافي قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الحادث ناجم عن تصادم 3 مركبات تقل عمالا على طريق معبر ترقوميا غرب الخليل، الأمر الذي تسبب بإصابة 5 مواطنين بجروح، نقلوا جميعا إلى مستشفيات مدينة الخليل، لتلقي العلاج، حيث وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.

وأضاف، ان الأطباء في المستشفى الأهلي قد أعلنوا عن وفاة المصاب الذي تعرض لإصابة خطيرة متأثرا بجروحه، فيما باشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق في الحادث، وإبلاغ النيابة العامة.