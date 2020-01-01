الشؤون المدنية: عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة اعتبارا من الغد

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأحد، عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة في المحافظات الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم غد الاثنين، لمتابعة قضايا المواطنين، والمؤسسات الرسمية، والأهلية، والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي.

ودعت الهيئة، في بيانها، المواطنين، لمن له طلب أو معاملة متعلقة بهذا الشأن، عليه التوجه لهذه المكاتب "الارتباط الفلسطيني" التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية والمنتشرة في كافة محافظات الوطن، وتقديم المستندات اللازمة.

كما دعت المواطنين بعدم التوجه الى ما يسمى بمكاتب "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وعدم التعامل مع ما يسمى صفحة المنسق، مشيرة إلى أن مكاتب ومديريات الهيئة في خدمتهم على مدار الساعة، وسيتم موافاتهم بأي جديد من خلال الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشؤون المدنية، وعبر وسائل الاعلام المختلفة.

وأهابت بالمراجعين ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي الصادر من وزارة الصحة، في ظل تفشي فيروس كورونا.