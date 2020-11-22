  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

محمد رمضان في أول تعليق له حول صورته مع فنان إسرائيلي (فيديو)

الأحد 22 نوفمبر 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان في أول تعليق له حول صورته مع فنان إسرائيلي (فيديو)



القاهرة / وكالات /

أكد الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الأحد، أنه "لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه"، وذلك بعد ظهوره في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات.

وأكد نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، خلال مداخله هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية المصرية، أنه تواصل مع محمد رمضان، ونفى الأخير معرفته بالفنان الإسرائيلي قائلا: "أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة".

وتابع زكي: "رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي، ولا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي".

وأشار زكي إلى أن نقابة الفنانين ستقوم باستدعاء رمضان من أجل التحقيق في الواقعة.

ويأتي ذلك بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت، بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: "الفن دوما يجمعنا".

 كما دفعت انتقادات رواد التواصل الاجتماعي واتهامات رمضان بالتطبيع مع إسرائيل، الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، إلى حذف الصورة التي نشرها عبر حسابه في "تويتر"، والتي كانت تجمعه برمضان وعومير آدام، حيث قال المزروعي في تغريدته المحذوفة: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا".

#محمد رمضان #فنان اسرائيلي #الامارات #عومير آدام

الأكثر قراءة اليوم

ملخص مباراة الوحدات والسلط في الدوري الأردني 2020 الإياب

أول تعليق من الفنان المصري محمد رمضان على صورته مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام

يديعوت: هل يبدو استئناف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح؟

قصة و موعد عرض مسلسل ضربة معلم على قناة cbc سي بي سي

العريني يدعو لإغلاق قطاع غزة إغلاقًا شاملًا لـمدة 14 يوم

السعودية تكشف موقفها من التطبيع مع إسرائيل وإدارة جو بايدن

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأخبار الرئيسية

الصحة في غزة: 3 حالات وفاة و تسجيل 684 اصابة جديدة بفيروس كورونا

جيش الاحتلال يحقق في حادثتين خطيرتين وقعتا الليلة الماضية على حدود غزة

49555

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية تحاكي سيناريوات الحرب في غزة

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

6

اعلام اسرائيلي: اطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه مدينة عسقلان المحتلة