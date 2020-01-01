رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على الارتفاع المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، إضافة إلى تصاعد منحى الإصابات في قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

14 وفاة 1486 إصابة بـ"كورونا".. وتصاعد غير مسبوق في المنحنى الوبائي بقطاع غزة

نادي الأسير: الوضع الصحي داخل السجون هو الأسوأ منذ بداية الاحتلال

الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة شبان من بيت فجار ومستوطنون يهاجمون منزلا في التوانة

للأسبوع الـ22: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

الاحتلال يسابق الزمن في تكثيف الاستيطان بالقدس لتقويض حل الدولتين

رودي جولياني.. من "رئيس بلدية أميركا" إلى مروج لنظريات المؤامراتية

ترمب.. إخفاقات متكررة في قلب نتيجة الانتخابات

56 وفاة بـ"كورونا" في الأردن وأميركا تتخطى الـ12 مليون إصابة

توصيات صحية بشأن أعيان الميلاد

"القدس":

قصف مدفعي إسرائيلي شرق بيت حانون وإصابة شاب بالرصاص الحي في مخيم جنين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

14 وفاة و1486 إصابة جديدة بكورونا و504 حالات تعافٍ

دبابش: إرادة نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

إسرائيل ستخصص ملايين اللقاحات ضد الوباء للسلطة

فيضانات وعشرات العالقين في بلدات الداخل الفلسطيني

جماعات الهيكل توظف "اتفاقات أبراهام" لتهويد الأقصى

"الأيام":

حصيلة الوباء اليومية تواصل ارتفاعها القياسي

14 وفاة ورصد 1486 إصابة خلال 24 ساعة

مختصون: الوضع الصحي كارثي في القطاع ودعوات لفرض إغلاق كامل لمدة 14 يوماً

الأردن: 56 وفاة و3826 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إصابات في مواجهات أعقبت اقتحام جنين وخلال قمع مسيرة جماهيرية في كفر قدوم

قصف مدفعي شمال القطاع عقب إطلاق قذيفة وتضرر مصنع في عسقلان

جيش الاحتلال يبدأ اليوم مناورة كبيرة بمستوطنات غلاف غزة

فتح معبر رفح في كلا الاتجاهيين لثلاثة أيام اعتباراً من الثلاثاء

نتنياهو يرحب برفع واشنطن القيود عن الجاسوس بولارد