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الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية تحاكي سيناريوات الحرب في غزة

الأحد 22 نوفمبر 2020 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية تحاكي سيناريوات الحرب في غزة



القدس المحتلة / سما /

بدأ الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح، بتدريبات عسكرية بالمناطق الجنوبية، تستمر لثلاثة أيام، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
وذكرت قناة "كان" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ صباح اليوم الأحد، بإجراء تدريبات ضخمة بالجنوب وبالغلاف، تحاكي سيناريوهات الحرب في قطاع غزة.
 
ونقلت القناة عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن التدريبات ستستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، وسيسمع السكان خلالها أصوات انفجارات واطلاق نار".
 
وبحسب الناطق، تهدف هذه التدريبات الى رفع الكفاءة القتالية والجهوزية لسيناريوهات اندلاع حرب في قطاع غزة، وسيشارك فيها قوات من النظامي والاحتياط.
 
ووفقا للناطق، يريد رئيس الأركان من خلال هذه التدريبات، اختبار قدرات فرقة غزة، على التعامل مع السيناريوهات المفاجئة التي قد تحدث بالجنوب.
 
ولفت الناطق الى أن السكان سيشعرون بحركة نشطة لقوات الجيش، خلال هذه التدريبات المخطط لها مسبقا، مشيرا الى انها جزء من خطة التدريبات العام لسنة 2020.

#حرب #غزة #تدريبات عسكرية #اسرائيل

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