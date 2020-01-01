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قطيع ضباع يجر رجلا من منزله ويأكل نصفه

الأحد 22 نوفمبر 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطيع ضباع يجر رجلا من منزله ويأكل نصفه



وكالات

لقي رجل مسن مصرعه بطريقة مؤلمة ومأساوية عندما اقتحم قطيع من الضباع كوخه فى منطقة تشيرومانزو الريفية بوسط زيمبابوي بينما كان نائما.

وقالت السلطات إنه عثر على الرجل المسن، تنداي ماسيكا، البالغ من العمر 87 عاما على بعد 1000 قدم من كوخه المبني من الطين والخشب.

ووفقا للسلطات، فإنه عندما اكتشف القرويون جثة ماسيكا، كان النصف السفلي منها مفقودا، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وقال المتحدث باسم هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، تيناشي فاراو، إن حراس المتنزهات يبحثون حاليا عن الضباع التي هاجمت ماسيكا في محاولة "للقضاء عليها".

وأكد فاراو هجوم الضباع القاتل في تغريدة على تويتر، حيث كتب قائلا: "قتل رجل مسن عمره 87 عاما وكان يعيش منفردا على يد مجموعة من الضباع في تشيرومانزو".

وأضاف أن الرجل المسن "كان نائما في كوخه عندما وقع الحادث المؤسف. وتم جره خارج كوخه لحوالي 300 متر، حيث كان الجزء السفلي من جسمه مفقودا. كانت علامات سحب وجر الضباع له مرئية".

ويعتقد أن نفس قطيع الضباع، ويعتقد أنه مكون من 6 ضباع، كان مسؤولا عن سلسلة الهجمات الأخيرة على الماشية والماعز في المنطقة.

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