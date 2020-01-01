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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو

الأحد 22 نوفمبر 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

تظاهر آلاف الإسرائيليين، الليلة، وللأسبوع الـ22 على التوالي ،ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته.

فقد انطلقت مساء امس ، مظاهرة "الاعلام السوداء" في القدس المحتلة وتل أبيب وفي الكثير من الجسور والتقاطعات، نحو مقر إقامة نتنياهو، من الكنيست إلى شارع "بلفور".

ودعا منظمو الحراك الاحتجاجي ، نتنياهو الى الرحيل عن الحكم، مؤكدين أنه فقد أي صلة مع الواقع من كثرة الأكاذيب التي يروجها وان الجمهور سئم الألاعيب والمناورات السياسية التي يمارسها.

يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل، تشير إلى تراجع شعبية نتنياهو وحزبه "الليكود" إلى 27 مقعدا مقارنة بقرابة 40 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.

#نتنياهو #مظاهرة #احتجاجات #اسرائيل

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