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طقس فلسطين : منخفض جوي جديد

الأحد 22 نوفمبر 2020 07:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : منخفض جوي جديد



رام الله / سما /

تتأثر البلاد بمنخفض جوي يوم الأربعاء المقبل، حيث يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط امطار متفرقة فوق المناطق الشمالية تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا تمتد الامطار خلال ساعات المساء والليل الى المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

واليوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما غدًا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 

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