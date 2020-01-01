170 اصابة بكورونا في القدس

القدس المحتلة / سما /

أفاد الدكتور علي الجبريني (وحدة مكافحة كورونا شرقي القدس) أن فيروس كورونا لا زال يتفشى في المدينة التي شهدت خلال ثلاثة ايام تسجيل 170 اصابة توزعت كما يلي:الخميس 66 اصابة والجمعة 66 اصابة واليوم السبت 38 اصابة مقابل 146 حالة شقاء ليرتفع عدد الحالات النشطة والفاعلة الى 543 اصابة.

واضاف الدكتور الجبريني ان عدد الحالات المقدسية التي تعالج حاليا في المستشفيات يبلغ 38 حالة من بينها عدد من الحالات الخطيرة.

وأوضح الطبيب المقدسي ان المطلوب من المواطنين في هذه المرحلة لاعادة احياء مدينة القدس للون الاخضر مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم.

وأكد الجبريني على ضرورة اجراء الفحص بكونه دليل وعي المجتمع ، وعليه نناشد كل من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحوصات في محطات الفحص المنتشرة في المدينة وعدم الاستهتار بالفيروس لنحمي انفسنا، عائلاتنا، والاحباب ، نسأل الله السلامة للجميع.