مدفعية الاحتلال تستهدف موقعا للمقاومة شمال القطاع

غزة / سما /

قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال قصفت نقطة لقوات الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام شرق بيت حانون شمال القطاع.

ولم يوقع القصف أي إصابات، في حين أنه أحدث أضرارًا بالمكان المستهدف.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، مساء السبت، بأن صفارات الإنذار قد دوت في مدينة عسقلان المحتلة.

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و قال موقع مفزاك درومي: إن الجيش رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة نحو عسقلان.

في السياق، ذكر موقع حدشوت بتخون سدي الاسرائيلي، أن صاروخ واحد أطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة بساحل عسقلان، مشيرا الى أنه لم يتم تنفيذ أي اعتراض من القبة الحديدية.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه متابعة للتقارير عن تفعيل صفارات الانذار، تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة.