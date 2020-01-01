تربية بيت لحم تغلق 3 مدارس بسبب كورونا

بيت لحم / سما /

أغلقت مديرية التربية والتعليم، مساء اليوم السبت، ثلاث مدارس بسبب ظهور اصابات بفيروس كورونا.

وذكرت الوكالة الرسمية، بأن مديرية التربية اغلقت مدارس ذكور بتير الثانوية غرب بيت لحم لمدة 48 ساعة بسبب اصابة نائب المدير، ومدرسة الفرير الثانوية المختلطة في مدينة بيت لحم، حتى نهاية الاسبوع الجاري بعد اصابة معلمين وطلبة، وذكور الوحدة الاساسية في بلدة بيت فجار جنوبا لمدة 48 ساعة بعد اصابة المدير.

وأضافت المديرية أن هذا الاجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من إنتشاره.