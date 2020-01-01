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الخارجية: تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية

السبت 21 نوفمبر 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية



رام الله / سما /

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا ليستقر العدد عند 304 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، مساء اليوم السبت، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7110 إصابات في صفوف جالياتنا بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الاصابات الى 3 إصابات.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة، كما بقي عدد الإصابات 4436 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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