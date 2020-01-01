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حماس تشن هجوما حادا على السلطة الفلسطينية..

السبت 21 نوفمبر 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تشن هجوما حادا على السلطة الفلسطينية..



غزة / سما /

شنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، هجوماً على السلطة الفلسطينية، على خلفية اعتقال أجهزتها الأمنية لعدد من النشطاء

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح صحفي: "نستنكر سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات التي تمارسها السلطة في رام الله، عبر اعتقال النشطاء وإقصاء الأصوات الإعلامية الحرة".

وتابعت: "يبدو أن السلطة لا تريد أن تسمع أي نقد لخطيئتها الوطنية المتمثلة بعودة العمل بالاتفاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني مع جيشه"، وفق تعبيره

واتهم عدد من الفصائل السلطة، بأنها اعتقلت نشطاء وصحفيين على خلفية انتقادهم لقرار السلطة الأخير بعودة العلاقات مع إسرائيل.

#حماس #السلطة الفلسطينية #اعتقال النشطاء #التنسيق الامني

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