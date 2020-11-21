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شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مغنيا إسرائيليا في دبي

السبت 21 نوفمبر 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مغنيا إسرائيليا في دبي



القاهرة /سما/

ظهر الفنان المصري محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

ونشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم السبت صورة تجمع الممثل محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي وعلق على الصورة بالقول: "الفن دوما يجمعنا".

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الإسرائيلي في دبي.

يشار إلى أن المطرب الإسرائيلي عومير آدم، كان في زيارة إلى إمارة دبي للمشاركة باحتفالات عيد "البهجة" اليهودي، وذلك بعد مرور أقل من شهر، على توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

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