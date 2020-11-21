شاهد: الفنان المصري محمد رمضان يحتضن مغنيا إسرائيليا في دبي

القاهرة /سما/

ظهر الفنان المصري محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

ونشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم السبت صورة تجمع الممثل محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي وعلق على الصورة بالقول: "الفن دوما يجمعنا".

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي ???????????????????????? pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الإسرائيلي في دبي.

الفنان المصري #محمد_رمضان في عناق حار مع المغني الاسرائيلي #عومير_ادام



هل يقبل المصريون بهذه المهزلة والتطبيع ؟؟ pic.twitter.com/NRRgKQtvW1 — مش هيك (@meshhek) November 21, 2020

والله احنا متنازلين عنه ياريت تتبنوه وتخلصونا — العنود (@queenofthebesss) November 21, 2020

يشار إلى أن المطرب الإسرائيلي عومير آدم، كان في زيارة إلى إمارة دبي للمشاركة باحتفالات عيد "البهجة" اليهودي، وذلك بعد مرور أقل من شهر، على توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات.