جيش الاحتلال يعقب على صورة محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام .. من هو ؟

أبو ظبي / سما

فجّر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم السبت 21 نوفمبر 2020، غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام صورة له مع المطرب الإسرائيلي عوفير آدام.

وذكرت وسائل إعلام عربية أن محمد رمضان ظهر في صورة جديدة له مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات، مشيرة إلى أنها لاقت ردود فعل كثيرة مستنكرة للتطبيع مع الاحتلال.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال في تغريده على تويتر : "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام ! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر أدام في دبي".

كما نشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابع لوزارة خارجية الاحتلال عبر تويتر، صورة رمضان والمطرب الإسرائيلي برفقة الناشط الإماراتي على وسائل التواصل الاجتماعي حمد المزروعي.

بدوره، كتب حمد المزروعي على ذات الصورة التي نشرها عبر حسابه في تويتر : "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل. دبي تجمعنا". كما احتفى عومير آدام بالصورة ونشرها في حساباته.

من هو عومير آدام المطرب الإسرائيلي:

ولد آدام في أمريكا بتاريخ 22 أكتوبر / تشرين الأول 1993 ويبلغ من العمر حاليا 27 سنة، حيث جاء إلى إسرائيل مع عائلته عام 1996 وينتمي إلى تيار الموسيقى اليهودية الشرقية.

وكان عومير جُنديًا في فيلق العتاد والتسليح، وهو فيلق الدعم القتالي في الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن تطوير وصيانة العتاد الحربي، ودعم المواد القتالية كالذخيرة والأسلحة والعتاد، وغيرها من النظم.

وأصدر عومير آدام حتى الآن 4 ألبومات، هم: "أذوب فيك" "ولد جيد ولد سيء" في 2012، "الموسيقى والهدوء" في 2013، "أنا اعترف" عام 2014، فيما ذهب إلى دبي لإحياء عدد من الحفلات هناك.

أما والده، هو ينيف آدام من يهود القفقاس، ووالدته من اليهود الأشكناز. كان والده عقيدًا في الجيش الإسرائيلي، ونائبًا لقائد وحدة "شَلداغ" (إحدى وحدات كوماندو سلاح الجوّ الإسرائيلي، وتُعرَف برقمها 5101) ونائبًا لكتيبة المظليّين رقم 202. أشغل العديد من أفراد عائلته مناصب في الجيش الإسرائيلي.