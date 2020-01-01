يديعوت: هل يبدو استئناف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل خطوة في الاتجاه الصحيح؟

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يديعوت - بقلم: بن – درور يميني "منذ أشهر لا يوجد تنسيق أمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. لم تقع أي مصيبة، لم يتجدد الإرهاب، ولكنه كان وضعاً لم تستطِبه محافل الأمن. وقد بُشرنا أمس باستئناف التنسيق، وينبغي الترحيب بذلك. فثمة مشاكل كثيرة غير محلولة مع الفلسطينيين ولا ينبغي أن تضاف إليها أخرى.

بقيت أوروبا في الصورة، مع نبشها الدائم في النزاع، وهذه غير مجدية إجمالاً. فالاتحاد الأوروبي، ومعظم دول غربي أوروبا، تتبنى بشكل شبه تلقائي الموقف الفلسطيني، كما أن التبرعات الهائلة التي تحول إلى منظمات فلسطينية وإسرائيلية، وكلها معادية لإسرائيل، تصب الزيت على شعلة النزاع. يمكن أن يكون لأوروبا دور إيجابي وجدي في بناء جزر السلام، ولكنها تعمل في الاتجاه المعاكس. لقد حصل شيء مختلف هذه المرة، فقد ضغط الاتحاد الأوروبي على السلطة لاستئناف التنسيق، هنا وهناك، حتى سمعت تهديدات عن تقليص المساعدات، إذا اشتكت السلطة من الانهيار، ولكنها لا تأخذ الأموال التي تجبيها إسرائيل عنها. ويدور الحديث عن نحو 750 مليون دولار، مبلغ كبير آخذ في التراكم في صندوق وزارة المالية.

لقد عاقب أبو مازن الفلسطينيين، لأن إسرائيل تصر، وعن حق، اقتطاع الأموال التي تحولها السلطة إلى المخربين الذين نفذوا عمليات إرهاب ضد إسرائيل. كما أن وزارة الدفاع كانت في الصورة، من خلال المفاوضات التي أدارها منسق أعمال الحكومة في المناطق، كميل أبو الركن. والنتيجة هي تحويل الأموال، في ظل مواصلة الاقتطاع، واستئناف التنسيق الأمني.

يدور الحديث عن حل موضعي. فقد كانت المشكلة الفلسطينية ولا تزال جرحاً مفتوحاً، رغم الاختراق مع ثلاث دول عربية. ولا يدور الحديث فقط عن نزاع مع إسرائيل. ففي السنوات الأخيرة، نجح الفلسطينيون في تحويل الدول العربية المعتدلة والداعمة إلى دول خصمة. فتأييد عرفات لصدام حسين خلق الشرخ الأول. وأبقت الدول العربية الغضب في البطن وواصلت الدعم. هذا لم يجدِ نفعاً. أيدت معظم الدول العربية المشروع الذي عرضه بيل كلينتون في العام 2000، ولكن الفلسطينيين انضموا إلى جبهة الرفض. وأصبحت إيران التهديد المركزي على الاستقرار في الشرق الأوسط إلى جانب تركيا بقيادة أردوغان، التي أصبحت بؤرة الإخوان المسلمين. فمن اختار الفلسطينيون؟ المحور الإيراني – الإسلامي – التركي.

أما التنسيق الأمني، بقدر ما هو مهم بحد ذاته، فيحل وجع الرأس الصغير، ولكن المرض نفسه سيبقى معشعشاً. فمع كل الاحترام لإدارة جو بايدن الجديدة، لا يوجد احتمال أن تنجح في عرض خطة ترضي الفلسطينيين، فقد كان بايدن نائباً للرئيس عندما عرض جون كيري، كوزير الخارجية، على الفلسطينيين اقتراحاً لا يمكن رفضه. سوزان رايس، التي تذكر كمرشحة لمنصب وزيرة الخارجية كانت هي الأخرى هناك، وكلاهما يعرفان بأن الفلسطينيين رفضوا.

ولغياب أي إمكانية لاتفاق شامل، ثمة أهمية لخطوات صغيرة، مثل استئناف التنسيق الأمني، وبالتأكيد لا حاجة للبناء منفلت العقال خارج الكتل التي لا يوجد عليها إجماع. وإلى أن تتغير الظروف، لا توجد أي حاجة لتفاقم المشكلة.