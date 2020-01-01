"يسرائيل هيوم": إسرائيل ستخصص ملايين اللقاحات ضد كورونا للفلسطينيين في الصفة وغزة

ذكرت مصادر فلسطينية السبت، أن إسرائيل ستخصص ملايين اللقاحات ضد كورونا، للسلطة الفلسطينية.

وأضافت المصادر لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إن "ما بين 3 و4 ملايين جرعة لقاح، سيتم نقلها من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كما سيتم نقل بعض اللقاحات إلى غزة". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وبحسب مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، فإن "إسرائيل ملتزمة بمساعدتنا، في الحد من الفيروس". ويأتي ذلك على خلفية حملة شراء لقاحات ضد كورونا، التي تتحدث عنها إسرائيل، والمتوقع أن توافق عليها إدارة الغذاء والدواء الأميركية، في الأشهر المقبلة".

وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الصحة في رام الله، إنه نتيجة أي مفاوضات أو طلب أو إبرام لاتفاقية، بين أي شركة أو جهة مع إسرائيل، للحصول على لقاحات كورونا، فإن إسرائيل ستوجه نسبة معينة منها، إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة".

وبحسب المصدر الفلسطيني، فإن ذلك هدف استراتيجي، تم تحقيقه من خلال العمل الجماعي المشترك، لمهنيين إسرائيليين وفلسطينيين".

ومع ذلك، يقول الفلسطينيون أنه حتى مع كمية اللقاحات التي سيستلمونها من إسرائيل، وملايين جرعات اللقاح الإضافية التي سيستلمونها من صناديق المساعدات الأممية والمنظمات الدولية، سيظل هناك نقص في الملايين من جرعات اللقاح، خاصة في قطاع غزة.