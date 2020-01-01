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جنين: الشرطة تنهي ثلاث حفلات زفاف

السبت 21 نوفمبر 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الشرطة تنهي ثلاث حفلات زفاف



جنين / سما /

أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية مساء أمس ثلاث حفلات زفاف في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بغزة، أنه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة، حول إقامة حفلات زفاف في محافظة جنين، تحركت قوة من شرطة المحافظة تساندها قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات وعملت على فضها وتفريق المشاركين وذلك لمخالفتهم التعليمات الصادرة من قبل الحكومة بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
من جهتها دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.
 

#الشرطة #حفلات الزفاف

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