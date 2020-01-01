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صرف دفعة مالية لـ88 مزارعا في قطاع غزة

السبت 21 نوفمبر 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صرف دفعة مالية لـ88 مزارعا في قطاع غزة



رام الله / سما /

 صرفت وزارة الزراعة بالتعاون مع صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، دفعة مالية بقيمة 1,025,560 دولار لـ88 مزارعا في المحافظات الجنوبية.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إلى أنها وشركاءها تعد قوائم جديدة من المستفيدين ضمن إطار استكمال تنفيذ البرنامج، ضمن نشاطات برنامج إعادة إعمار القطاع الزراعي- الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن المساعدات التي يقدمها هذا البرنامج التنموي ضمن استعادة القدرات الانتاجية للمزارعين وخلق فرص عمل وزيادة لمصادر رزقهم، ودخلهم وتخرجهم من دائرة الفقر، إلى دائرة الإنتاج مرة أخرى بعد سنوات من المعاناة، وتساهم في تعزيز صمودهم وتمسكهم بأرضهم في وجه ممارسات وأطماع الاحتلال ومحاولاته المستمرة لتدمير القطاع الزراعي.

وثمنت وزارة الزراعة جهود الاتحاد الاوروبي في دعمه للقطاع الزراعي، مؤكدة الاستمرار بالتعاون والتواصل مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في إطار التزام الوزارة الراسخ تجاه المزارعين المتضررين من ممارسات الاحتلال في المحافظات الجنوبية والشمالية.

#مزراعين #قطاع غزة #مساعدات مالية #الاراضي الزراعية #غزة

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