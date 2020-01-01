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غزة: هيئة المطاعم تطالب الداخلية بتوضيح حول تصريحات مدير شرطة السياحة

السبت 21 نوفمبر 2020 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: هيئة المطاعم تطالب الداخلية بتوضيح حول تصريحات مدير شرطة السياحة



غزة / سما /

طالبت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية بغزة، وزارة داخلية حماس بتقديم توضيح حول تصريح العقيد سمير العريني مدير شرطة السياحة والاثار، بخصوص ما اسماه باستهتار اصحاب المنشآت السياحية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي،  مساء السبت، أنه تابعت بكثير من الاستغراب تصريحات صحفية أدلى بها العقيد العريني، بخصوص ما أسماه استهتار أصحاب المنشآت السياحية وروادها بغزة، في ظل الإجراءات المشددة الخاصة بمواجهة حاجة كورونا، دون أن يقدم أدلة كافية على ما يقول.

وأعتبرت الهيئة، هذا التصريح  بأنه اتهام واضح للمنشأت السياحية بأنها المسؤلية عن تطور انتشار الفيروس في غزة، الأمر الذي ترفضه الهيئة رفضًا قاطعاً.

وشددت على أن العريني لم يبلغ الهيئة عن أي تجاوز داخل المنشآت السياحية كما هو متفق سابقا مع اللجنة المركزية لمواجهة كورونا، مؤكدة على الالتزام الحديدي من قبل اعضائها، اصحاب المنشآت السياحية، بكل الإجراءات والبروتوكولات الخاصة بالوقاية، والحماية من كورونا والمتفق عليها مع مختلف الجهات ذات الاختصاص.

وبينت أنه كان الأجدر بالعريني أن يقدم عبر الإعلام نماذج لمنشأت سياحية مخالفة تم اغلاقها، أو أثبت لديه بأنها غير ملتزمة بالإجراءات، بدلاً من إلقاء الاتهامات والتصريحات جزافاً.

وأكدت الهيئة، على التزم اعضائها الكامل باجراءات الوقاية والحماية، وبالقرارات الحكومية الخاصة بمواجهة تفشي كورونا، معلنة استعدادها لقبول وتطبيق كافة القرارات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الإغلاق الشامل إن تقرر ذلك.

#غزة #الهيئة الفلسطينية للمطاعم #المنشأت السياحية #قطاع غزة #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #مطاعم غزة

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