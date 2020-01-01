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الصحة الإسرائيلية: 763 إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة

السبت 21 نوفمبر 2020 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 763 إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة



القدس المحتلة /سما/

أصيب 763 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا، أمس الجمعة، و235 آخرون منذ منتصف ليل الجمعة – السبت، بحسب ما بيّن معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، مساء اليوم، السبت.

ومع ذلك، انخفض عدد المرضى النشطين إلى 8471، يخضع 552 منهم للعلاج في المشافي، وتوصف حالات 313 منهم بالخطيرة، بينما انخفض عدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 121.

ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 2754.

وأجري أمس، الجمعة، أكثر من 43 ألف فحص، ما يعني أن نسبة الفحوصات الموجبة من مجمل الإصابات هي 1.8٪.

وفي هذا السياق، رفض نائب وزير الصحة، يوآف كيش، استبعاد إمكانية فرض إغلاق ثالث خلال الفترة المقبلة، والتراجع عن التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا في ظل ارتفاع مؤشر (مُعامل) انتشار العدوى (R).

بدوره، قال المدير العام للوزارة، بروفيسور حيزي ليفي، إن إمكانية فرض الإغلاق خلال "عيد الأنوار" (حنوكا) اليهودي، الذي يبدأ في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وينتهي في الـ18 من الشهر ذاته، إمكانية مطروحة وواردة.

وتأتي هذه المعطيات والمؤشر بارتفاع الحالات النشطة مع بدء التسهيلات وفتح الأسواق والمجمعات التجارية المفتوحة، وقرار استئناف التعليم الوجاهي بالمرحلة الابتدائية بكافة الصفوف الذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.

وصادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء الأربعاء، على زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في حوانيت الشوارع والمراكز التجارية حتى 10 أشخاص كحد أقصى.

وصادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست، على قرار يقضي بفتح حدائق الحيوان والسفاري، بالإضافة إلى السماح بعودة أنشطة المطاعم والمواقع السياحية والتجارة في "الجزر السياحية" التي تشمل إيلات والبحر الميت.

كما صادقت اللجنة الوزارة للإعلان عن المناطق المقيدة، الأربعاء، إغلاقا على مدينة عرابة البطوف في الجليل، واعتبرتها مدينة حمراء، فيما قررت اللجنة إزالة بلدة إكسال من القائمة الحمراء، بناء على مخطط الشارة الضوئية.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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