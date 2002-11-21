اربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل اليوم ، أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير عمار محمود سلمان عابد (36 عامًا) من مدينة دير البلح وسط القطاع ، دخل عامه ال 19 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2002، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا ونصف

الأسير محمود حسني سلامة العويدات من مخيم المغازي وسط القطاع ، دخل عامه السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2014 ، وهو محكوم بالسجن لمدة 11 عامًا .

الأسير محمد عبد الغفار مفارجة من الداخل،دخل عامه التاسع وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2012 ، وهو محكوم بالسجن لمدة 25 عامًا كما دخل الأسير محمد شاكر محمد طردة (25 عاماً)، من سكان الخليل، عامه السادس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2015 ، وهو محكوم بالسجن 25 عاماً.